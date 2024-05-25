Дачники рассказали о тратах на подготовку к летнему сезону

Суммы и предпочтения любителей садов и огородов стали известны в результате опроса.В результате опроса выяснилось, что на подготовку к дачному сезону большинство владельцев садов и огородов (77%) потратили до 50 тысяч рублей.
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