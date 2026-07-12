Нереальная реальность Николя Рюэля

В 2007 году фотограф Николя Рюэль создал проект «8 секунд», в котором он создал необычные виды известных городов мира с использованием 8-секундной выдержки и поворотом объектива в противоположные стороны.
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