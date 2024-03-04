Кирилл достойно ответил Келдыбеку: эмигранты должны помнить в какую страну приехали

Да ладно глупости то нести, наш гарант достаточно мудр и опытен, чтобы кто то мог куда то его вести, а куда то не вести. На то он и гарант, чтобы не держать все яйца в одной корзине. Судя по всему, он не один источник выслушает прежде чем сказать что-либо. А вы говорите...

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Я бы на месте Владыки послал бы его для начала в церковь для ответа на подобные вопросы ( двери нашей церкви , в отличие от их медресе , открыты ) . В любом случае эти вопросы должны решаться между руководителями разных конфессий , а они отчитывать эту информацию на своих молебнах с пояснениями ) , чтобы не отвлекать патриарха от своих дел мирских . Но прежде чем услышать все ответы на свои вопросы , нужно просителю познать кто он сам в этом мире , в нашей и в своей стране , что он делает в нашей стране , каковы его намерения , если право законного присутствия у нас в стране . Знаете моё мнение ? Один дурак может задать столько вопросов , что ни один умный не сможет ответить на них за всю свою жизнь , а этих дураков превеликое множество и плодятся они бесконтрольно , если нет у них здравомыслящего пастыря