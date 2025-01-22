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Царьград

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На трассе Ереван — Ванадзор произошло жёсткое ДТП: двое погибли, двое пострадали

На трассе Ереван — Ванадзор произошло жёсткое ДТП: двое погибли, двое пострадали

К месту аварии экстренно прибыли руководители спасательной службы МВД.В Арагацотнской области Армении произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли и пострадали люди.

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