РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 245 подписчиков

Посол Корчунов: Москва ответит на новые антироссийские санкции Норвегии

Посол Корчунов: Москва ответит на новые антироссийские санкции Норвегии

www.globallookpress.com/Thomas Trutschel/Photothek Media Lab Москва не оставит без ответа антироссийские рестрикции, которые были введены Осло.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
А Северный рыболовный флот России ТАК И ПРОДОЛЖИТ        СДАВАТЬ ВЕСЬ ВЫЛОВ РЫБЫ В НОРВЕГИЮ?!!     Конечно, если Норвегия ввела санкции, то может НОРВЕГИЯ ЗАПРЕТИТ РОССИИ ПОКУПАТЬ У НИХ ЭТУ РЫБУ ВТРИДОРОГА?!!  А то ведь Россия  покупала у Норвегии рыбу, выловленную российскими моряками.  .......ПОМНЮ ПОСОБАЧИЛАСЬ  с одним из этих морских рыбаков. Он заявил, ЧТО РЫБА, ВЫЛОВЛЕННАЯ ЕГО СУДНОМ, ПРИНАДЛЕЖИТ СУДНУ. И кому уже они будут сдавать эту рыбу, ИХ ЛИЧНОЕ ДЕЛО!!  Сдавать выловленную  рыбу в России они НЕ ОБЯЗАНЫ!!  ... Вот так... Деньги же не пахнут...
Ответить
1 м.