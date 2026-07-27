www.globallookpress.com/Thomas Trutschel/Photothek Media Lab Москва не оставит без ответа антироссийские рестрикции, которые были введены Осло.
Посол Корчунов: Москва ответит на новые антироссийские санкции Норвегии
Комментарии
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лл
лина любимцева
А Северный рыболовный флот России ТАК И ПРОДОЛЖИТ СДАВАТЬ ВЕСЬ ВЫЛОВ РЫБЫ В НОРВЕГИЮ?!! Конечно, если Норвегия ввела санкции, то может НОРВЕГИЯ ЗАПРЕТИТ РОССИИ ПОКУПАТЬ У НИХ ЭТУ РЫБУ ВТРИДОРОГА?!! А то ведь Россия покупала у Норвегии рыбу, выловленную российскими моряками. .......ПОМНЮ ПОСОБАЧИЛАСЬ с одним из этих морских рыбаков. Он заявил, ЧТО РЫБА, ВЫЛОВЛЕННАЯ ЕГО СУДНОМ, ПРИНАДЛЕЖИТ СУДНУ. И кому уже они будут сдавать эту рыбу, ИХ ЛИЧНОЕ ДЕЛО!! Сдавать выловленную рыбу в России они НЕ ОБЯЗАНЫ!! ... Вот так... Деньги же не пахнут...
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