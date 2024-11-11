Россияне понесли доллары и евро в обменники

На фоне продолжающегося ослабления курса рубля россияне в октябре по-прежнему продавали евро и доллары чаще, чем их приобретали, при этом доля наличного обмена валюты резко выросла, составив 91 процент против 70 процентов в сентябре.
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