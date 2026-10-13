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Царьград

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Казахстан предупредил inDrive после тройного роста цен на такси

Казахстан предупредил inDrive после тройного роста цен на такси

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана направило предостережение сервису inDrive после того, как из-за сбоя в работе «Яндекса» стоимость поездок выросла почти втрое на фоне перетока пользователей к альтернативным платформам.

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