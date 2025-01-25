Силовики продолжают разматывать цепочку хищений вокруг строительства фортификационных сооружений в Курской области.
Украденная оборона Курщины: Солдаты гибнут за грехи чиновников
Комментарии
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Татьяна
Какое наглое чиновничье воровство.Ничего не боятся даже в военное время. Негодяи, они должны ответить за воровство и за гибель наших бойцов. Это враги народа!
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2 час.
Тим Греков
Рыба гниет с головы.
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2 час.
вд
валерий двойнишников
"Слава" капитализму)))))))))))))))))))))
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1 час.
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