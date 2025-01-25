РУССКАЯ НАЦИОНА...
ГлавнаяБлогПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий двойнишников
    "Слава" капитализму)))))))))))))))))))))Украденная оборон...
  • Тим Греков
    Рыба гниет с головы.Украденная оборон...
  • Татьяна
    Какое наглое чиновничье воровство.Ничего не боятся даже в военное время. Негодяи, они должны ответить за воровство и ...Украденная оборон...

Украденная оборона Курщины: Солдаты гибнут за грехи чиновников

Украденная оборона Курщины: Солдаты гибнут за грехи чиновников

  Силовики продолжают разматывать цепочку хищений вокруг строительства фортификационных сооружений в Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна
Какое наглое чиновничье воровство.Ничего не боятся даже в военное время. Негодяи, они должны ответить за воровство и за гибель наших бойцов. Это враги народа!
Ответить
2 час.
Тим Греков
Рыба гниет с головы.
Ответить
2 час.
вд
валерий двойнишников
&quot;Слава&quot; капитализму)))))))))))))))))))))
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх