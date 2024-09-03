Десять проблем, простое решение

Как часто вы сталкиваетесь с банальными проблемами в своей бьюти рутине, над решением которые все время приходится ломать голову? Вот у меня такое периодами случается, самых распространенных у меня собралось аж 10 штук.
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