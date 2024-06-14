Коц рассказал, почему военкоры не спросили Белоусова о победе

Прошедшая встреча российских военкоров с новым министром обороны РФ Андреем Белоусовым была не паркетным мероприятием, а откровенным разговором, на котором обсуждались все связанные с армией болевые точки.
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