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Коц рассказал, почему военкоры не спросили Белоусова о победе

Коц рассказал, почему военкоры не спросили Белоусова о победе

Прошедшая встреча российских военкоров с новым министром обороны РФ Андреем Белоусовым была не паркетным мероприятием, а откровенным разговором, на котором обсуждались все связанные с армией болевые точки.

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