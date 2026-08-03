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ФедералПресс

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Десятки тысяч рублей в час: почему найти адвоката за рубежом стоит так дорого

Десятки тысяч рублей в час: почему найти адвоката за рубежом стоит так дорого

МОСКВА, 3 августа, ФедералПресс. При выборе адвоката за границей важно учитывать не только профессиональные навыки, но и знание защитником русского языка – найти такого специалиста помогут в посольстве РФ.

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