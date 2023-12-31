Как будут отмечать Новый год в центре столицы

31 декабря на площади Великого национального собрания Новый год отметят праздничным концертом. Жителей и гостей столицы муниципалитет приглашает на музыкальное представление "Новогодняя феерия", которое начнется в 20:30 и на котором выступят многие артисты из разных стран.
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