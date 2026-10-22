Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по делу 32-летнего местного жителя, который, по версии следствия, в октябре 2025 года провёл разведку мест дислокации подразделения ВС РФ и передал фото- и видеоматериалы представителю ГУР МОУ.