Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по делу 32-летнего местного жителя, который, по версии следствия, в октябре 2025 года провёл разведку мест дислокации подразделения ВС РФ и передал фото- и видеоматериалы представителю ГУР МОУ.
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