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Мюллер признан лучшим игроком матча «Бавария» – «ПСЖ»: «Успевал буквально везде, был настоящим лидером команды»

Хавбек «Баварии» Томас Мюллер признан лучшим игроком матча с «ПСЖ» (2:0). Команды встречались в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов.

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