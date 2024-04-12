Анастасия Ракова рассказала о космических технологиях в реабилитационных центрах Москвы

12 апреля отмечается День космонавтики В День космонавтики, который отмечается в России 12 апреля, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столичные реабилитационные центры успешно применяют космические технологии для оказания помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто перенес тяжелые травмы.