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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Анастасия Ракова рассказала о космических технологиях в реабилитационных центрах Москвы

Анастасия Ракова рассказала о космических технологиях в реабилитационных центрах Москвы

12 апреля отмечается День космонавтики В День космонавтики, который отмечается в России 12 апреля, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столичные реабилитационные центры успешно применяют космические технологии для оказания помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто перенес тяжелые травмы.

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