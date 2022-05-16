Ученые из Университета Флориды вырастили первые растения в привезенной лунной почве

pexels.com/PD https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Первые ростки кресс-салата в привезенном лунном грунте удалось получить ученым из Института пищевых и сельскохозяйственных наук Университета Флориды.