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Ученые из Университета Флориды вырастили первые растения в привезенной лунной почве

Ученые из Университета Флориды вырастили первые растения в привезенной лунной почве

pexels.com/PD https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru  Ссылка на Дзен Лев Добрый Первые ростки кресс-салата в привезенном лунном грунте удалось получить ученым из Института пищевых и сельскохозяйственных наук Университета Флориды.

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