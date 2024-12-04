Терапевт Лапа: обструкция дыхательных путей может указывать на наличие микоплазменной пневмонии

В России фиксируется рост заболеваемости микоплазменной пневмонией. Это связано с тем, что она передается воздушно-капельным путем, а некоторые пациенты, не подозревая о болезни, продолжают ходить на работу.
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