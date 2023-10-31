Совладельца компании «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева задержали во Франции

Миллиардера обвиняют в отмывании денег, финансовых махинациях и нарушении санкций. Его задержали утром 30 октября в его особняке в ПарижеФранцузская полиция задержала совладельца компании «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева по подозрению в отмывании денег.
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