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Царьград

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TourDom: Turkish Airlines задержала вылет из Москвы в Анталью на 3 дня

TourDom: Turkish Airlines задержала вылет из Москвы в Анталью на 3 дня

Пассажиры Turkish Airlines задержаны в Москве на три дня из-за отмены рейса в Анталью 31 августа. Туристы, включая семьи с детьми, вынуждены ожидать подачу замены.

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