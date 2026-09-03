Врач Соломатина: кокос не стоит есть при проблемах с ЖКТ и печенью

Кокос не стоит употреблять людям, у которых есть болезни печени, поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта, так как из-за избытка жиров он сложно усваивается.
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