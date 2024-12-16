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Максимов о Туминасе со сцены Театра Вахтангова: «Не забудем Римаса. Какие бы черные полоски на его фамилию не клеили»

Максимов о Туминасе со сцены Театра Вахтангова: «Не забудем Римаса. Какие бы черные полоски на его фамилию не клеили»

Известный режиссер Римас Туминас два года назад покинул Россию и должность худрука Театра Вахтангова после обнародования скандальной записи, где он негативно высказывался о российской власти.

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