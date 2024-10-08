Операция продолжается. В Ростовской области силовики отлавливают нелегальных мигрантов и отправляют на родину

На этот раз внезапный рейд прошёл в Аксайском районе донского региона. Масштабы улова поражают.Стало известно о том, что во время состоявшегося рейда в Аксайском районе Ростовской области сотрудники правоохранительных проверили не только спонтанные ярмарки с торгующими нелегалами, но и рейсовые автобусы.