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«40 лет встречал в одиночестве, а в 41 впервые стал отцом»: как звезда «Интернов» Илья Глинников пережил предательство, ушёл из кино и переписал судьбу

«40 лет встречал в одиночестве, а в 41 впервые стал отцом»: как звезда «Интернов» Илья Глинников пережил предательство, ушёл из кино и переписал судьбу

В январе 2026 года звезда «Интернов» Илья Глинников удивил поклонников редким кадром: на пляже Ле Морн на острове Маврикий 41-летний актёр держал на руках улыбающегося младенца.

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