У пенсионерки из Выборга с карты пропало 4,1 млн рублей после визита подруги с сыном. 18 декабря в 15.
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У пенсионерки из Выборга с карты пропало 4,1 млн рублей после визита подруги с сыном. 18 декабря в 15.