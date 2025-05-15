Россиянам рассказали, как можно распознать токсичных людей

Люди, склонные к токсичному поведению, подобны яду пролонгированного действия: внешне безвредные, они постепенно отравляют душевное состояние окружающих своим словами и поступками, поделилась наблюдениями практикующий психолог, преподаватель Московского института психологии Елизавета Лазарева .
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