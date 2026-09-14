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Царьград

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Российскую рыбу продают в Китай. Это выгоднее. А для простых людей - рост цен

Российскую рыбу продают в Китай. Это выгоднее. А для простых людей - рост цен

Российскую рыбу теперь продают в Китай, поскольку отечественному бизнесу это выгоднее. Для простых людей внутри России они приготовили лишь рост цен.

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