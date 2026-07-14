Любопытная дата

14 июля 1984 года Министерство культуры СССР издало распоряжение "О мерах по упорядочению деятельности вокально-инструментальных ансамблей, повышению идейно-художественного уровня их репертуара".
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