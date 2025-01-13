Сперва заложат квартиру, а потом думают о детях. У меня нет слов. Давайте поговорим? Очень часто приходится сталкиваться со следующим вопросом: "Выселят ли меня с детьми на улицу, если я заложил единственное жилье?" А-а-ах.
Меня нельзя выселять! У меня ДЕТИ!
Комментарии
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Ингерман Ланская
а в Омске десятки предложений с зарплатой от 100 тыщ и выше. а если за компом часа не нести всякую хрень про нищету и забитость в России, то можно хорошо Зарабатывать.
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18 час.
Дмитрий Бакланов
В статье речь не о работающих, а о предпринимателях. Которые взяв денег на стартап пытались организовать предприятие. на котором будут делать деньги, а не работать. И даже с этим не справились.
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18 час.
В
Воробей
Звучит очень по-пролетарски! Верной дорогой идёте, товарищ! )))
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8 час.
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