Меня нельзя выселять! У меня ДЕТИ!

а в Омске десятки предложений с зарплатой от 100 тыщ и выше. а если за компом часа не нести всякую хрень про нищету и забитость в России, то можно хорошо Зарабатывать.

Дмитрий Бакланов

В статье речь не о работающих, а о предпринимателях. Которые взяв денег на стартап пытались организовать предприятие. на котором будут делать деньги, а не работать. И даже с этим не справились.