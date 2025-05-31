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Политика как она есть

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Biology: в окаменелостях тканей динозавров обнаружили следы раковых заболеваний

Biology: в окаменелостях тканей динозавров обнаружили следы раковых заболеваний

Британские ученые из Университета Англии Раскина и Имперского колледжа Лондона выяснили, что анализ мягких тканей динозавров может открыть новые пути в изучении онкологических заболеваний.

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