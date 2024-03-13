РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Пообещать ,не значит "жениться"!Боррель пообещал ...
  • Александр Ширай
    Есть страховка от падения дрона. https://secretmag.ru/news/v-rossii-poyavilas-strakhovka-zhilya-ot-padeniya-dronov-v-...Система ПВО сбила...
  • Наталия Сорокина
    Не гневите Древних Языческих духов, ответ получите соответственный.Под Екатеринбурго...

В Крыму готовят к открытию заповедники «Опукский» и «Казантипский»

В Крыму готовят к открытию заповедники «Опукский» и «Казантипский»

В Крыму готовят к открытию государственные природные заповедники «Опукский» и «Казантипский». Как передает корреспондент РИА «Новый День», обе ООПТ были закрыты для посещения с октября прошлого года в связи с потребностью «режима тишины».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх