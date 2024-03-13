В Крыму готовят к открытию заповедники «Опукский» и «Казантипский»

В Крыму готовят к открытию государственные природные заповедники «Опукский» и «Казантипский». Как передает корреспондент РИА «Новый День», обе ООПТ были закрыты для посещения с октября прошлого года в связи с потребностью «режима тишины».
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