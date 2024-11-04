Бездомный приемный отец Милохина готов отдать жилье в Анапе за бесценок

Дмитрий Тюленев не может продать дом в Анапе после недавнего появления тиктокера в России. Даня Милохин соцсетиПриемный отец Дани Милохина пожаловался, что не может продать дом в Анапе, который семье пришлось спешно покинуть после попытки поджога.