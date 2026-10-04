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Лучано Спаллетти: «В «Роме» я работал с болельщиками, в «Наполи» – с целым городом. В «Интере» – с традициями, в сборной – с народом. А в «Юве» – с менталитетом, самой историей футбола»

Лучано Спаллетти рассказал о том, что для него значит возглавлять « Ювентус ». Об особенностях работы в «Ювентусе» «В «Роме» я работал с болельщиками, в « Наполи » – с целым городом.

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