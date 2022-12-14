Более 97 тысяч ипотек оформили москвичи в Росреестре с начала года

Столичное управление Росреестра зарегистрировало в ноябре 8752 ипотечных договора на первичном и вторичном рынках недвижимости, что на 5,5 процента меньше показателя предыдущего месяца (9265) и на 20,8 процента ниже ноября 2021 года (11 055).