Вечерняя Москва

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Более 97 тысяч ипотек оформили москвичи в Росреестре с начала года

Более 97 тысяч ипотек оформили москвичи в Росреестре с начала года

Столичное управление Росреестра зарегистрировало в ноябре 8752 ипотечных договора на первичном и вторичном рынках недвижимости, что на 5,5 процента меньше показателя предыдущего месяца (9265) и на 20,8 процента ниже ноября 2021 года (11 055).

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