Тульская пресса уже посчитала стоимость проезда на московском метро до Тулы

В Туле уже активно подсчитывают выгоду от продления московских «диаметров».После заявления вице-мэра столицы Максима Ликсутова о перспективах развития Московских центральных диаметров, в Туле задумались… Если маршруты всех пяти МЦД действительно продлят в Тульскую, Ярославскую, Орловскую, Калужскую, Рязанскую и другие крупные области вокруг Москвы, то в сторону оружейной столицы России будут ходить поезда МЦД-2.