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Газета «Культура»

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Когда роль сильного взрослого не работает: вышел новый сборник Павла Селукова «Не такая уж страшная жертва»

Когда роль сильного взрослого не работает: вышел новый сборник Павла Селукова «Не такая уж страшная жертва»

Один из самых нетипичных «голосов поколения», автор нашумевшего сборника «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» и «Как я был Анной», финалист «Нацбеста» и «Большой книги» Павел Селуков вернул в литературу «маленького человека», но перенес его из гоголевской шинели в современный двор-колодец, где вместо фонарей – камеры видеонаблюдения, а вместо надежды – перекуры на балконе.

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