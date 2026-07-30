Когда роль сильного взрослого не работает: вышел новый сборник Павла Селукова «Не такая уж страшная жертва»

Один из самых нетипичных «голосов поколения», автор нашумевшего сборника «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» и «Как я был Анной», финалист «Нацбеста» и «Большой книги» Павел Селуков вернул в литературу «маленького человека», но перенес его из гоголевской шинели в современный двор-колодец, где вместо фонарей – камеры видеонаблюдения, а вместо надежды – перекуры на балконе.