С начала действия зерновой сделки Киев экспортировал зерна на 9,8 млрд долларов, в случае разрыва черноморской инициативы он будет терять до 500 миллионов долларов ежемесячно, следует из подсчета РИА Новости, основанного на данных ООН, Минсельхоза и таможни Украины.
РИА Новости: Киев лишится до $500 млн в месяц при разрыве зерновой сделки
Комментарии
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лл
лина любимцева
А Россию этот факт должен волновать? "Зерновая сделка" для России СОВЕРШЕННО ПУСТОЙ ВАРИАНТ! Не с теми и не так нужно было бы заключать эту сделку, чтобы и Россия поимела выгоду от нее. А так - бесполезно. Ни ООН, ни Турция с Украиной не влияют на принятие положительной реакции на российские условия зерновой сделки. ЗАЧЕМ ПОПУСТУ ВРЕМЯ и ДЕНЬГИ ТРАТИТЬ?!! Это НЕ "сделка", а черт его знает что!! Из пустого в порожнее... Нашим чинушам делать больше нечего?!!
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