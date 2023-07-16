РИА Новости: Киев лишится до $500 млн в месяц при разрыве зерновой сделки

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лина любимцева

А Россию этот факт должен волновать? "Зерновая сделка" для России СОВЕРШЕННО ПУСТОЙ ВАРИАНТ! Не с теми и не так нужно было бы заключать эту сделку, чтобы и Россия поимела выгоду от нее. А так - бесполезно. Ни ООН, ни Турция с Украиной не влияют на принятие положительной реакции на российские условия зерновой сделки. ЗАЧЕМ ПОПУСТУ ВРЕМЯ и ДЕНЬГИ ТРАТИТЬ?!! Это НЕ "сделка", а черт его знает что!! Из пустого в порожнее... Нашим чинушам делать больше нечего?!!