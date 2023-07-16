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РИА Новости: Киев лишится до $500 млн в месяц при разрыве зерновой сделки

РИА Новости: Киев лишится до $500 млн в месяц при разрыве зерновой сделки

С начала действия зерновой сделки Киев экспортировал зерна на 9,8 млрд долларов, в случае разрыва черноморской инициативы он будет терять до 500 миллионов долларов ежемесячно, следует из подсчета РИА Новости, основанного на данных ООН, Минсельхоза и таможни Украины.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А Россию этот факт должен волновать? &quot;Зерновая сделка&quot; для России СОВЕРШЕННО ПУСТОЙ  ВАРИАНТ! Не с теми и не так нужно было бы заключать эту сделку, чтобы и  Россия поимела выгоду от нее. А так - бесполезно. Ни ООН, ни Турция с Украиной не влияют на принятие положительной реакции на российские  условия зерновой сделки. ЗАЧЕМ ПОПУСТУ ВРЕМЯ и ДЕНЬГИ ТРАТИТЬ?!! Это НЕ &quot;сделка&quot;, а черт его знает что!! Из пустого в порожнее... Нашим чинушам делать больше  нечего?!!
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