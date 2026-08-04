Миронов предложил закрепить пенсию на уровне не ниже 40 % от заработка

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой о внесении изменений в законодательство, согласно которым страховая пенсия по старости будет не менее 40 % от среднего заработка за последний год до выхода на пенсию.
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