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Миронов предложил закрепить пенсию на уровне не ниже 40 % от заработка

Миронов предложил закрепить пенсию на уровне не ниже 40 % от заработка

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой о внесении изменений в законодательство, согласно которым страховая пенсия по старости будет не менее 40 % от среднего заработка за последний год до выхода на пенсию.

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