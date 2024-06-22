Митрополита УПЦ Ионафана освободили на Украине по просьбе патриарха Кирилла

На Украине освобожден приговоренный к пяти годам лишения свободы Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких, Украинская православная церковь) по ходатайству Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает 22 июня пресс-служба Отдела внешних церковных связей Московского патриархата на сайте.