Митрополита УПЦ Ионафана освободили на Украине по просьбе патриарха Кирилла

На Украине освобожден приговоренный к пяти годам лишения свободы Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких, Украинская православная церковь) по ходатайству Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает 22 июня пресс-служба Отдела внешних церковных связей Московского патриархата на сайте.
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