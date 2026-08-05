Пекин возмущён намерениями США поставить новый пакет вооружения Тайваню

Всего за несколько недель до саммита Трампа и Си Цзиньпина, который и без того омрачён двусторонними торговыми трениями, Вашингтон вновь активизировал дискуссию о многомиллиардных поставках оружия Тайваню.
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