Медведев назвал Байдена, Макрона и Сунака соучастниками теракта в «Крокусе»

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена, французского лидера Эммануэля Макрона, руководителя правительства Великобритании Риши Сунака, а также немецкого канцлера Олафа Шольца соучастниками террористического акта, который произошел 22 марта в концертном зале «Крокус сити холл».
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