Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Виталий Кирпиченко
    Стучал бы своиам концом по клавишам фортепьяно и горя бы не знал. Сел не в свои сани, и вот результат: кроме наворова...Зеленский призвал...
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Расчет ЗРК «Стрела-10» за месяц уничтожил до 50 дронов ВСУ в районе Артемовска

Расчет ЗРК «Стрела-10» за месяц уничтожил до 50 дронов ВСУ в районе Артемовска

Расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10» Ивановских десантников проводят боевую работу по уничтожению воздушного противника на Артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

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