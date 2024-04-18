В Ямало-Ненецком автономном округе инспекторы ДПС и фельдшер скорой помощи спасли девушку от необдуманного поступка

17 апреля 2024 года к экипажу ДПС в составе лейтенанта полиции Петра Климова и старшего сержанта полиции Виктора Лиджиева обратился прохожий, который сообщил о том, что на карнизе окна одного из домов сидит девушка, которая грозится спрыгнуть вниз.