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Закон, порядок, государство

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В Ямало-Ненецком автономном округе инспекторы ДПС и фельдшер скорой помощи спасли девушку от необдуманного поступка

В Ямало-Ненецком автономном округе инспекторы ДПС и фельдшер скорой помощи спасли девушку от необдуманного поступка

17 апреля 2024 года к экипажу ДПС в составе лейтенанта полиции Петра Климова и старшего сержанта полиции Виктора Лиджиева обратился прохожий, который сообщил о том, что на карнизе окна одного из домов сидит девушка, которая грозится спрыгнуть вниз.

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