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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигацийВ 12:30 GMT представитель ЕЦБ Шнабель выступит с речьюВ 15:00 GMT представитель ЕЦБ Лейн выступит с речью В 16:00 GMT КанадаВ 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигацийВ 12:30 GMT представитель ЕЦБ Шнабель выступит с речьюВ 15:00 GMT представитель ЕЦБ Лейн выступит с речью В 16:00 GMT Канада проведет аукцион по продаже 2-х летних гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .

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