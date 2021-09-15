Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигацийВ 12:30 GMT представитель ЕЦБ Шнабель выступит с речьюВ 15:00 GMT представитель ЕЦБ Лейн выступит с речью В 16:00 GMT КанадаВ 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигацийВ 12:30 GMT представитель ЕЦБ Шнабель выступит с речьюВ 15:00 GMT представитель ЕЦБ Лейн выступит с речью В 16:00 GMT Канада проведет аукцион по продаже 2-х летних гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .