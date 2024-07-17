В Пермском крае полицейские провели для подростков смену «Профильный лагерь 02»

В Чернушке на базе одной из школ города завершилась смена «Профильный лагерь 02». Она была реализована по инициативе сотрудников ОМВД России по Чернушинскому городскому округу, при поддержке администрации и при участии представителей МЧС, Общественного совета при территориальном отделе внутренних дел и работников краеведческого музея.