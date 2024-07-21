Суд решил взять под стражу парня, напавшего на военкомат в Калуге

Как мы уже писали, 21-летний парень, 19 июля атаковавший военкомат на улице Поле Свободы в Калуге с помощью петард, был пойман в тот же деньКак мы уже писали, 21-летний парень, 19 июля атаковавший военкомат на улице Поле Свободы в Калуге с помощью петард, был пойман в тот же день.