Суд решил взять под стражу парня, напавшего на военкомат в Калуге

Как мы уже писали, 21-летний парень, 19 июля атаковавший военкомат на улице Поле Свободы в Калуге с помощью петард, был пойман в тот же деньКак мы уже писали, 21-летний парень, 19 июля атаковавший военкомат на улице Поле Свободы в Калуге с помощью петард, был пойман в тот же день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)