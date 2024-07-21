НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Суд решил взять под стражу парня, напавшего на военкомат в Калуге

Суд решил взять под стражу парня, напавшего на военкомат в Калуге

Как мы уже писали, 21-летний парень, 19 июля атаковавший военкомат на улице Поле Свободы в Калуге с помощью петард, был пойман в тот же деньКак мы уже писали, 21-летний парень, 19 июля атаковавший военкомат на улице Поле Свободы в Калуге с помощью петард, был пойман в тот же день.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх