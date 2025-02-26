В Финляндии испугались исключения из НАТО из-за Трампа

REUTERS/Craig Hudson Президент США Дональд Трамп может настоять на исключении Швеции и Финляндии из НАТО в рамках мирного соглашения с Россией по урегулированию конфликта на Украине, заявил в беседе с финским информационным агентством STT научный сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила.