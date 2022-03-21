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Джеймс Харден получил неспортивный фол в ключевой атаке матча с «Торонто»

Джеймс Харден получил неспортивный фол в ключевой атаке матча с «Торонто»

Звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден получил неспортивный фол первой степени в ключевой атаке на последних секундах матча с «Торонто» (88:93).

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