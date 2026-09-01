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Появились первые кадры китайского БПЛА GJ-11 с ракетой «воздух-воздух» PL-15E

Появились первые кадры китайского БПЛА GJ-11 с ракетой «воздух-воздух» PL-15E

Появились первые кадры (не самые, надо сказать, чёткие), демонстрирующие пуск ракеты класса «воздух-воздух» с китайского беспилотного ударно-разведывательного аппарата GJ-11 Sharp Sword («Острый меч»).

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