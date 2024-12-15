❗️Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на помощь экипажу грузового судна, терпящем бедствие в Керченском проливе МЧС России.
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❗️Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на помощь экипажу грузового судна, терпящем бедствие в Керченском проливе МЧС России.