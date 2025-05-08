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Царьград

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Автомобилисты заправляют кондиционеры неправильно и гробят систему за полгода: 5 самых глупых ошибок водителей

Автомобилисты заправляют кондиционеры неправильно и гробят систему за полгода: 5 самых глупых ошибок водителей

Казалось бы, всё просто — приехал к «мастеру» на трассе, за 10 минут заправил фреон, поехал под холодком.

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